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Создавшая «прозрачный» смартфон компания Nothing выпустит ещё и умные часы

Уже в июле Nothing представит свой новый смартфон — Nothing Phone (2).

Создавшая «прозрачный» смартфон компания Nothing выпустит ещё и умные часы
© ferra.ru

Но, как стало известно, это вовсе не единственное устройство, над которым ведутся активные работы в стенах компании.

Так, на сайте Бюро индийских стандартов (BIS) был замечен листинг устройства с модельным номером D395, относящегося к категории смарт-часов. При этом их разработкой занимаются инженеры Nothing.

К сожалению, пока что никакой дополнительной информации об устройстве в листинге нет. Стоит, правда, отметить, что ранее основатель компании, Карл Пей, выразил интерес к данной категории устройств.

Ожидается, что после запуска Nothing Phone (2), производитель поделится подробностями о своих первых смарт-часах. Учитывая, что до релиза смартфона осталось не так много времени, случится это уже совсем скоро.

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