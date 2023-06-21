Раскрыты характеристики одного из самых мощных смартфонов Xiaomi

Неанонсированный смартфон Xiaomi Redmi K60 Ultra, который на глобальном рынке выйдет под названием Xiaomi 13T Pro, прошел сертификацию китайского регулятора 3С, благодаря чему стали известны некоторые характеристики новинки. Об этом сообщает издание GSMArena.

Смартфон появился в базе данных 3С под номером 23078RKD5C. Из новой записи следует, что 13T Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. В каталоге также указано, что этим зарядным устройством станет Xiaomi MDY-14-ED. Им же комплектовался представленный в начале 2023 года смартфон Redmi K60 Pro.

Согласно ранним слухам, 13T Pro также получит 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, тройную основную камеру, а также самый мощный на текущий момент процессор для Android-смартфонов Dimensity 9200+.