$84.25+0.0192.00-0.07

Xiaomi отменила разработку фирменной Android-оболочки MIUI 14.5

Долгое время по Сети ходили слухи о скором анонсе MIUI 14.5 — новой версии фирменной оболочки Xiaomi.

Xiaomi отменила разработку фирменной Android-оболочки MIUI 14.5
© Ferra.ru

Теперь же инсайдеры сообщают о том, что компания отказалась от её разработки. Вместо неё нас ждёт полноценная номерная версия — MIUI 15.

Как пишут интернет-источники, всё дело в том, что Xiaomi решила сконцентрироваться на крупном релизе. В том числе компания работает и над адаптацией Android 14 для MIUI 15, что означает, что устройства, которые обновятся до MIUI 15, также получат обновление до последней версии зелёного робота.

Но это не отрицает и возможность появления сборок MIUI 15 на базе Android 13 для старых смартфонов.

Ожидается, что Xiaomi начнёт тестирование новой версии своей оболочки в ближайшее время. При этом полноценный анонс состоится позже, ближе к концу 2023 года.

Напомним, что MIUI — это одна из старейших оболочек для Android. У неё обширная база активных пользователей, превышающих 600 млн человек.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители