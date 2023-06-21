Amazon обвинили в осознанном обмане миллионов людей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Amazon за «сознательный обман миллионов клиентов», которые оформили платную подписку Prime. Об этом сообщает издание The Verge.

FTC обвиняет Amazon в использовании «темных шаблонов» дизайна в интерфейсе веб-окон с предложением оформить подписку Prime. В частности, регулятор приводит пример, когда клиентам явно предлагались два тарифа (выгодный и невыгодный), а кнопка с отказом от обоих вариантов умышленно скрывалась. В том случае, когда пользователь все же находил способ отказаться от подписки, Amazon вынуждала его «пройти несколько ненужных шагов». Окна с подобными уловками пользователи могли видеть на сайте маркетплейсам Amazon и других сервисов IT-гиганта.

«Amazon обманом заманивала людей в регулярные подписки без их согласия, что не только расстраивало пользователей, но и стоило им значительных денежных сумм. Эта манипулятивная тактика наносит ущерб как потребителям, так и законопослушным предприятиям», – заявила председатель FTC Лина Хан.