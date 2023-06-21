Черная дыра в центре Галактики пережила мощнейшую вспышку 200 лет назад

Российские и зарубежные астрономы обнаружили в данных с орбитального телескопа IXPE первые свидетельства того, что последняя вспышка активности сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути произошла всего две сотни лет назад. В ходе этого события она испускала в миллион раз больше рентгеновского излучения, чем сейчас, пишут исследователи в статье в журнале Nature.

"Сейчас черная дыра в центре Галактики находится в спячке, благодаря чему ее свечение на много порядков уступает тому, как много рентгена вырабатывают активные ядра других галактик. Зонд IXPE впервые обнаружил своеобразное рентгеновское "эхо" вспышки Sgr A*, которая произошла около двух сотен лет назад. Во время этого события сила свечения черной дыры была сопоставимой с яркостью самых активных галактик Вселенной", - пишут исследователи.

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К такому выводу пришла группа российских и зарубежных астрономов под руководством научного сотрудника Страсбургского университета Фередерика Марина. Ученые совершили это открытие, изучив данные, собранные в ходе наблюдений за скоплениями газа в ближайших окрестностях Sgr A* при помощи орбитальной обсерватории IXPE.

Она была запущена в 2021 году NASA и Итальянским космическим агентством для изучения космических источников рентгеновских волн. Обсерватория представляет собой телескоп, оснащенный набором из трех газовых детекторов, способных определить направление "закрученности" рентгеновских лучей, падающих на зеркала наблюдательного прибора.

Ученые использовали IXPE для поиска возможных "отражений" недавних вспышек Sgr A* от соседних с ним плотных молекулярных облаков и определения времени появления этих всплесков активности. Астрономам удалось найти сразу два набора подобных сигналов, изучение которых указало на мощный выброс рентгеновского излучения, который произошел в окрестностях Sgr A* около 200 лет назад и длился около года.

Как показывают расчеты ученых, в ходе этого события черная дыра Sgr A* вырабатывала примерно в миллион раз больше рентгеновских волн, чем сегодня. В результате этого она была сопоставима по яркости с так называемыми сейфертовскими галактиками. Астрономы предполагают, что в их центре находятся самые яркие сверхмассивные черные дыры, наиболее активно поглощающие материю. Изучение рентгеновского "эха" этой вспышки, как надеются астрономы, поможет им понять, что послужило причиной пробуждения Sgr A*.

О черной дыре в центре Галактики

В центре ядра Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), о существовании которой астрономы узнали в начале 1990-х годов по тому, как ее притяжение влияет на орбиты соседних с ней объектов. В последующие три десятка лет исследователи обнаружили, что вокруг нее обращаются несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, а также другие скопления из материи.