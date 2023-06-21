ФТС будет использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска"
Федеральная таможенная служба России планирует в будущем использовать технологии «интеллектуального пункта пропуска» на «Верхнем Ларсе» с целью ускорения выпуска автотранспорта через границу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов, передает «РИА Новости».
По его словам, физически расширить пункт пропуска с помощью увеличения количества полос больше нет возможности, но наращивать грузопоток дальше позволит внедрение новых технологий, в том числе интернета вещей, цифровизации, умных сканеров, автоматического сканирования номерных знаков и закачивание этих данных в системы контролирующих органов.
«И дальше работа с ними системы управления рисками, в перспективе — с использованием искусственного интеллекта», — отметил Давыдов.
Он указал, что в первую очередь планируется внедрить технологию интеллектуальной пломбы, которая уже прорабатывается. Машины с ней смогут проходить пункт пропуска бесконтактно, вся информация о транспортном средстве при этом будет находиться на пломбе и сканироваться на «Верхнем Ларсе». Если система управления рисками не сработает — автомобиль автоматически будет пропускаться дальше. В ФТС намерены запустить эту технологию в ближайшие два года, подчеркнул Давыдов.