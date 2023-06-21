ФТС будет использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска"

По его словам, физически расширить пункт пропуска с помощью увеличения количества полос больше нет возможности, но наращивать грузопоток дальше позволит внедрение новых технологий, в том числе интернета вещей, цифровизации, умных сканеров, автоматического сканирования номерных знаков и закачивание этих данных в системы контролирующих органов.

Он указал, что в первую очередь планируется внедрить технологию интеллектуальной пломбы, которая уже прорабатывается. Машины с ней смогут проходить пункт пропуска бесконтактно, вся информация о транспортном средстве при этом будет находиться на пломбе и сканироваться на «Верхнем Ларсе». Если система управления рисками не сработает — автомобиль автоматически будет пропускаться дальше. В ФТС намерены запустить эту технологию в ближайшие два года, подчеркнул Давыдов.