В Новой Зеландии нашли окаменелости древних морских ящеров

Циклон, обрушившийся на Новую Зеландию, привел к новому палеонтологическому открытию. Исследователи обнаружили окаменевшие останки морских рептилий, живших около 80 миллионов лет назад.

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Находку сделали в лесу Маунгатанива после того, как февральский циклон «Габриэль» пронесся по Северному острову, и бурные потоки воды сместили скальные породы и валуны.

Два окаменевших позвонка, согласно исследованиям, принадлежали эласмозавру – гигантской морской рептилии с длинной шеей, которая могла достигать до 14 метров в длину. Третий окаменевший позвонок, очевидно, принадлежал мозазавру – вымершему морскому ящеру.

Окаменелости первыми заметили волонтеры из Фонда восстановления лесов – природоохранной организации, направленной на защиту флоры и фауны Новой Зеландии. Лес Маунгатанива считается эпицентром новозеландской палеонтологии, поскольку там сохранилось большое количество окаменелостей мелового периода (145-66 млн лет назад). Первого динозавра там обнаружили еще в 1975 году. Но останки мозазавров, по словам специалистов, встречаются крайне редко, сообщает Live Science.