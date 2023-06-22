Realme покинет немецкий рынок из-за спора с Nokia

Бренд Realme в скором времени прекратит свою деятельность в Германии, но продолжит присутствие в остальных странах Европы. Об этом сообщает издание GaGadget, ссылаясь на информацию от представителя Realme.

Realme вынуждена уйти из Германии из-за патентного спора материнской компании BBK Electronics из Китая с компанией Nokia. В 2022 году финский бренд обвинил китайского техногиганта в нарушении прав на использование технологий обработки сигналов в диапазонах сотовой связи типа 4G и 5G. За это Nokia, по словам Oppo, потребовала «необоснованно высокие гонорары».

Ранее по этой же причине немецкий рынок уже покинули другие бренда BBK Electronics вроде OnePlus, Oppo и Vivo. Из-за конфликта с Nokia перечисленные компании не могут продавать в Германии не только смартфоны, но и другие виды электроники.