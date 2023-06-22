$84.25+0.0192.00-0.07

Google пожаловалась в Федеральную торговую комиссию США на антиконкурентное поведение Microsoft

Компания Google пожаловалась в Федеральную торговую комиссию США (FTC) на антиконкурентное поведение Microsoft.

Google пожаловалась на антиконкурентное поведение Microsoft
© globallookpress.com

Google отправила письмо в FTC в ответ на запрос FTC в марте о возможном антиконкурентном поведении в индустрии облачных вычислений. Согласно сообщениям, Google указала в письме прямо на Microsoft, напав на Microsoft за то, что она затрудняет клиентам использование услуг других поставщиков, за исключением облачных служб Microsoft Azure, через продукты Windows Server и Microsoft Office.

Google охарактеризовал лицензионные ограничения Microsoft как «сложную сеть», которая не позволяет корпоративным клиентам выбирать поставщика программного обеспечения.

Google подчеркнула, что действия Microsoft представляют значительный риск для национальной безопасности и кибербезопасности. Google также сослалась на многочисленные кибератаки с использованием продуктов Microsoft, в том числе на уязвимость SolarWinds.

По имеющимся данным, доля Microsoft на рынке облачных услуг занимает второе место, уступая только Amazon AWS, но намного выше доли Google, которая занимает третье место.

FBM.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители