Google пожаловалась на антиконкурентное поведение Microsoft

Компания Google пожаловалась в Федеральную торговую комиссию США (FTC) на антиконкурентное поведение Microsoft.

Google отправила письмо в FTC в ответ на запрос FTC в марте о возможном антиконкурентном поведении в индустрии облачных вычислений. Согласно сообщениям, Google указала в письме прямо на Microsoft, напав на Microsoft за то, что она затрудняет клиентам использование услуг других поставщиков, за исключением облачных служб Microsoft Azure, через продукты Windows Server и Microsoft Office.

Google охарактеризовал лицензионные ограничения Microsoft как «сложную сеть», которая не позволяет корпоративным клиентам выбирать поставщика программного обеспечения.

Google подчеркнула, что действия Microsoft представляют значительный риск для национальной безопасности и кибербезопасности. Google также сослалась на многочисленные кибератаки с использованием продуктов Microsoft, в том числе на уязвимость SolarWinds.