Google пожаловалась на антиконкурентное поведение Microsoft

Google пожаловалась в Федеральную торговую комиссию США на антиконкурентное поведение Microsoft
Компания Google пожаловалась в Федеральную торговую комиссию США (FTC) на антиконкурентное поведение Microsoft.
Google отправила письмо в FTC в ответ на запрос FTC в марте о возможном антиконкурентном поведении в индустрии облачных вычислений. Согласно сообщениям, Google указала в письме прямо на Microsoft, напав на Microsoft за то, что она затрудняет клиентам использование услуг других поставщиков, за исключением облачных служб Microsoft Azure, через продукты Windows Server и Microsoft Office.
Google охарактеризовал лицензионные ограничения Microsoft как «сложную сеть», которая не позволяет корпоративным клиентам выбирать поставщика программного обеспечения.
Google подчеркнула, что действия Microsoft представляют значительный риск для национальной безопасности и кибербезопасности. Google также сослалась на многочисленные кибератаки с использованием продуктов Microsoft, в том числе на уязвимость SolarWinds.
По имеющимся данным, доля Microsoft на рынке облачных услуг занимает второе место, уступая только Amazon AWS, но намного выше доли Google, которая занимает третье место.