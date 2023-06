Новый прозрачный смартфон оценили дороже 70 тысяч рублей

Французский маркетплейс Dealabs преждевременно опубликовал страницу Nothing Phone (2), благодаря чему стали известны цены еще не анонсированного смартфона в европейском регионе. На утечку обратила внимание редакция Telegram-канала Equal Leaks.

Как минимум в Dealabs версия Nothing Phone (2) с модулем памяти на 256 ГБ будет стоить €729 (примерно 67,1 тыс. руб. по курсу на 21 июня). Версия на 512 ГБ покупателям обойдется уже в €849 (примерно 78,2 тыс. руб.). Вне зависимости от объема памяти Nothing Phone (2) будет продаваться в белом и черном цветах.

В Equal Leaks считают, что указанные цены действительны для всех стран Европы, а не только Франции. Ожидается, что до конца 2023 года Nothing Phone (2) будет представлен и в США, где, скорее всего, получит иные ценники.

Главной особенностью Nothing Phone (2), как и смартфона Nothing первого поколения, станет прозрачная крышка корпуса, сквозь которую видны полосы светодиодной подсветки. Также устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 4700 мАч, а также улучшенные относительно Nothing Phone (1) камеры.