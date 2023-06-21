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MacRumors: Apple Vision Pro получит режим для велотренировок, но может остаться без игр

На релизе Vision Pro, вероятно, будет иметь несколько приложений для занятий спортом и оздоровления, о которых Apple не рассказала во время презентации WWDC23. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на расследование журналиста Уэйна Ма из The Information.

Журналисты рассекретили функции Vision Pro, о которых Apple умолчала на презентации
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По данным Уэйна, Apple запланировала «много приложений» для фитнеса и здоровья. Разрабатывая их, IT-гигант консультируется с различными брендами спорттоваров вроде Nike. Из конкретных деталей известно, что Apple разрабатывает некие маски для лица, которые будут впитывать пот пользователей Vision Pro во время тренировок, а также некий режим для занятий на велотренажерах.

Еще американская корпорация хочет расширить мониторинг здоровья своих пользователей за счет Vision Pro. В частности, гарнитура будет подробно следить за движениями тела человека при помощи всегда направленных вниз камер устройства.

Уэйна Ма также отметил, что Apple не уделяет особого внимания играм для Vision Pro, а также режиму работы, в котором гарнитуру можно использовать в качестве монитора для компьютеров Mac.

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