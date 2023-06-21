Журналисты рассекретили функции Vision Pro, о которых Apple умолчала на презентации

MacRumors: Apple Vision Pro получит режим для велотренировок, но может остаться без игр
На релизе Vision Pro, вероятно, будет иметь несколько приложений для занятий спортом и оздоровления, о которых Apple не рассказала во время презентации WWDC23. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на расследование журналиста Уэйна Ма из The Information.
По данным Уэйна, Apple запланировала «много приложений» для фитнеса и здоровья. Разрабатывая их, IT-гигант консультируется с различными брендами спорттоваров вроде Nike. Из конкретных деталей известно, что Apple разрабатывает некие маски для лица, которые будут впитывать пот пользователей Vision Pro во время тренировок, а также некий режим для занятий на велотренажерах.
Еще американская корпорация хочет расширить мониторинг здоровья своих пользователей за счет Vision Pro. В частности, гарнитура будет подробно следить за движениями тела человека при помощи всегда направленных вниз камер устройства.
Уэйна Ма также отметил, что Apple не уделяет особого внимания играм для Vision Pro, а также режиму работы, в котором гарнитуру можно использовать в качестве монитора для компьютеров Mac.