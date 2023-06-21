Ученые разгадали тайну отсутствия пальцев у лошадей

Далекие предки современных лошадей имели пальцы на ногах как современные тапиры, однако в ходе эволюции они были полностью утрачены, а не стали копытом, как считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет Metro.

© Unsplash

Исследователи отметили, что у предков лошадей вместо копыт были пальцы, в частности, эоценовый гиракотерий имел ноги, похожие на ноги современного тапира: четыре пальца спереди и три сзади. При этом между ними были подушечки, позволявшие животным ходить по болотистой местности.

Видео дня

Однако, по мере превращения болотистых равнин в травянистые, лошади эволюционировали и стали передвигаться на эквиваленте среднего пальца руки и ноги человека. У них образовались копыта с характерной V-образной ороговевшей стрелкой на подошве.

Изначально считалось, что эта стрелка появилась из-за сросшихся пальцев. Однако международная группа ученых из Великобритании, США и Нидерландов проанализировала отпечатки копыт и кости стопы современных лошадей и ископаемые останки, и пришла к выводу, что это утверждение неверно.

«Дистальные [нижние части или пальцы] просто утеряны», - пояснил один из авторов исследования профессор Алан Винселетт из семинарии Святого Иоанна в США.

При этом, по его словам, стрелка копыта лошади развилась независимо от боковых пальцев как уникальная структура, обеспечивающая амортизацию и сцепление во время передвижения.

Еще одним доказательством того, что дополнительные пальцы не стали частью копыта, является редкое появление рудиментов, наблюдаемых у современных лошадей - по сути, это дополнительные копыта, растущие из голени.