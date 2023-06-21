Исчезновение батискафа «Титан»: спорная технология и «уставший» корпус
Экипажи спасателей до сих пор занимаются поисками в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан», который должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». В понедельник, 19 июня, он пропал с радаров и перестал выходить на связь. Организацией экстремальных погружений занимается компания OceanGate Expeditions. Цена составляет 250 тысяч долларов на человека.
Как пишет портал Slashgear.com, дизайн «Титана», системы маневрирования и протоколы безопасности «вызывают вопросы».
Репортер CBS Дэвид Пог был частью экипажа «Титана» в 2022 году. Тогда ему удалось раскрыть некоторые важные данные о конструкции подводного судна. В частности, репортер выяснил, что оно управлялось с помощью недорого беспроводного игрового контроллера Logitech F710. Впервые продукцию выпустили на рынок более десяти лет назад. Автор публикации счел использование данного контроллера «необычным выбором», поскольку в данном случае речь идет о безопасности людей. В статье также отмечается, что внутри судна есть только одна кнопка (запуск), а остальные системы управления включают цифровые дисплеи. В материале говорится, что OceanGate Expeditions использует для связи в море Wi-Fi Starlink. Так, полная потеря электроэнергии чревата последствиями, указано в заметке.
Также автор подчеркивает, что «Титан» не был одобрен или сертифицирован каким-либо регулирующим органом. Кроме того, он обращает внимание на то, что люк «Титана» можно открыть только снаружи. Это означает, что экипаж не сможет открыть его самостоятельно.
Ранее сообщалось, что корпус пропавшего батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.