Исчезновение батискафа «Титан»: спорная технология и «уставший» корпус

Экипажи спасателей до сих пор занимаются поисками в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан», который должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». В понедельник, 19 июня, он пропал с радаров и перестал выходить на связь. Организацией экстремальных погружений занимается компания OceanGate Expeditions. Цена составляет 250 тысяч долларов на человека.

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Как пишет портал Slashgear.com, дизайн «Титана», системы маневрирования и протоколы безопасности «вызывают вопросы».

Репортер CBS Дэвид Пог был частью экипажа «Титана» в 2022 году. Тогда ему удалось раскрыть некоторые важные данные о конструкции подводного судна. В частности, репортер выяснил, что оно управлялось с помощью недорого беспроводного игрового контроллера Logitech F710. Впервые продукцию выпустили на рынок более десяти лет назад. Автор публикации счел использование данного контроллера «необычным выбором», поскольку в данном случае речь идет о безопасности людей. В статье также отмечается, что внутри судна есть только одна кнопка (запуск), а остальные системы управления включают цифровые дисплеи. В материале говорится, что OceanGate Expeditions использует для связи в море Wi-Fi Starlink. Так, полная потеря электроэнергии чревата последствиями, указано в заметке.

Также автор подчеркивает, что «Титан» не был одобрен или сертифицирован каким-либо регулирующим органом. Кроме того, он обращает внимание на то, что люк «Титана» можно открыть только снаружи. Это означает, что экипаж не сможет открыть его самостоятельно.

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