Россияне начали скупать смартфоны и наушники

Продажи смартфонов, наушников, «умных» часов и фитнес-трекеров выросли в России на 15% за первые четыре месяца 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщает ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» на официальном сайте.

«В январе-апреле на российском рынке в общей сложности было продано около 19 млн смартфонов, носимых устройств и наушников, что больше почти на 15%, чем годом ранее», — говорится в публикации.

Более 45% от проданных гаджетов пришлось на устройства от шести компаний — Xiaomi, Apple, Samsung, realme, Huawei и Tecno. По данным ретейлера, спрос на эти бренды за год вырос более чем на треть.

В среднем, каждый 10-й владелец смартфона стремится приобретать носимые устройства и наушники того же производителя. Например, 30% владельцев iPhone в течение года покупают дополнительные устройства именно от компании из Купертино.

В июне аналитическая фирма «F+ tech-Марвел» выяснила, что с марта по май 2023 года доля продаж смартфонов Samsung в России сократилась в два раза по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.