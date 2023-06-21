Маск решил чипировать человека в прямом эфире

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его стартап по разработке мозговых чипов Neuralink проведет прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека в 2023 году. Об этом бизнесмен рассказал на конференции Viva Technology в Париже, передает Reuters.

«По словам Маска, Neuralink планирует имплантировать чип пациенту с тетраплегией или параличом нижних конечностей во время веб-трансляции, которую будет проводить Reuters», — говорится в публикации агентства.

При этом Маск не уточнил, скольким пациентам его компания планирует имплантировать чипы в головной мозг в рамках первых испытаний и как долго будет проходить операция для каждого пациента.

Также пока неизвестно, будет ли трансляция или запись прямого эфира доступна общественности.

По задумке Маска, чипы Neuralink помогут в том числе людям, утратившим подвижность конечностей. Стартап уже давно проводит испытания на овцах, свиньях и обезьянах.