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Для Windows 10 и Windows 11 вышли важные патчи безопасности, но они сделали только хуже

На прошлой неделе Microsoft выпустила несколько крупных обновлений для Windows 10 и Windows 11. Одним из важнейших нововведений стала защита от недавно обнаруженной угрозы — злоумышленник может получить доступ к информации на ПК через уязвимость в ядре операционной системы.

Недавние апдейты для Windows 10 и 11 привели к новым проблемам
© Microsoft

Для устранения этой уязвимости компания выпустила апдейты KB5027215 для Windows 10 и KB5027231 для Windows 11. Однако позже выяснилось, что новый патч не только устранил угрозу, но и привёл к новым проблемам.

Так, пользователи Reddit массово жалуются на недоступность программы Xbox для запуска игр в Game Pass, замедление работы SSD-дисков, невозможность запустить браузер Chrome из-за встроенного антивируса и на многое другое.

Microsoft тем временем отключила автоматическую загрузку сломанных апдейтов и порекомендовала дождаться исправления ошибок. Однако все желающие, кто опасается внешних угроз, может вручную устранить уязвимость с помощью реестра — компания опубликовала инструкцию для разных ОС.

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