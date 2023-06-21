В iOS 17 обнаружили новую функцию для автовладельцев

Компания Apple анонсировала iOS 17 в начале июня, однако не стала раскрывать многих подробностей обновления. Одной из скрытых функций оказалась Visual Look Up, которая позволяет идентифицировать объекты на фотографиях, включая символы на приборной панели автомобиля, сообщает портал 9to5mac.

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Так, с помощью новой функции можно использовать iPhone на базе iOS 17 для диагностики машины. Смартфон способен распознавать индикаторы и давать о них подробную информацию. Для этого нужно сделать фото приборной панели и просмотреть данные из контекстного меню. iOS 17 также дает быстрые ссылки для поиска информации о каждом символе в Safari.

Кроме того, Visual Look Up умеет находить рецепты блюд по фотографии, искать информацию в сети о предметах по фото и распознавать объекты с видео, если поставить его на паузу.

На данный момент iOS 17 находится в стадии бета-тестирования. Официальный релиз операционных систем Apple запланирован на осень 2023 года вместе с презентацией смартфонов линейки iPhone 15.