В Японии создали альтернативу GPS, способную работать под землей

Японские ученые протестировали новую систему навигации с использованием космических лучей, которая может быть использована под водой и внутри земли.

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Популярная система GPS широко применяется в повседневной жизни для навигации, отслеживания, картографирования и других целей. Однако у нее есть существенные недостатки, особенно она практически бесполезна внутри зданий, пещер или под водой. В связи с этим японские ученые разработали альтернативный метод навигации, используя так называемые “космические лучи”.

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Как сообщается в журнале iScience, новая альтернативная система заменит радионавигацию и вместо этого будет регистрировать мюоны – элементарные частицы, образованные космическими лучами. Команда исследователей успешно протестировала систему, которая в будущем может быть использована исследовательскими и спасательными командами, например, для точного навигирования подводными роботами или ориентации автономных модулей под землей.

Один из авторов исследования, Хироюки Танака (Hiroyuki Tanaka) из The International Muography Research Orgzanization (Muographix), назвал новый тип навигации “мюометрической системой позиционирования (muPS)”, способной работать под землей, внутри помещений и под водой.

Мюоны, эти элементарные частицы, давно используются в археологических исследованиях, для обнаружения незаконно перевозимых ядерных материалов на границах, а также для точного мониторинга активности вулканов в попытках предсказать их извержения.

В 2008 году ученые из Техасского университета в Остине использовали старые мюонные детекторы для поиска скрытых руин Майя в Белизе. Физики из Лос-Аламосской национальной лаборатории разрабатывают портативные варианты мюонных систем, которые помогут раскрыть тайны строительства собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.