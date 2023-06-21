Блогерша натерла сыр с помощью компьютера Apple

На YouTube-канале iFixit опубликовано видео, демонстрирующее детали конструкции нового компьютера Apple Mac Pro с чипом M2 Ultra. Ведущая видеоролика также высмеяла дизайн компьютера, потерев об него сыр.

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В ходе разборки компьютера эксперты обнаружили, что Mac Pro имеет ряд ограничений по его дальнейшему улучшению и неэффективно использует пространство внутри корпуса. Дизайн корпуса компьютера не изменился по сравнению с предыдущим поколением и по-прежнему напоминает терку для сыра.

Внутри корпуса расположена большая системная плата, на которой заметно много свободного места. Слоты для расширения оперативной памяти на ней отсутствуют ввиду особенности архитектуры M2 Ultra, а дополнительный SSD можно установить только один, и то только при заказе у Apple.

Кроме того, в видео показали, насколько много места занимает радиатор охлаждения процессора, а также размеры чипа Apple M2 Ultra.