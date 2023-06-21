$84.23+0.2592.07+0.28

Блогерша потерла сыр с помощью компьютера Apple

На YouTube-канале iFixit опубликовано видео, демонстрирующее детали конструкции нового компьютера Apple Mac Pro с чипом M2 Ultra. Ведущая видеоролика также высмеяла дизайн компьютера, потерев об него сыр.

Блогерша натерла сыр с помощью компьютера Apple
© YouTube/iFixit

В ходе разборки компьютера эксперты обнаружили, что Mac Pro имеет ряд ограничений по его дальнейшему улучшению и неэффективно использует пространство внутри корпуса. Дизайн корпуса компьютера не изменился по сравнению с предыдущим поколением и по-прежнему напоминает терку для сыра.

Внутри корпуса расположена большая системная плата, на которой заметно много свободного места. Слоты для расширения оперативной памяти на ней отсутствуют ввиду особенности архитектуры M2 Ultra, а дополнительный SSD можно установить только один, и то только при заказе у Apple.

Кроме того, в видео показали, насколько много места занимает радиатор охлаждения процессора, а также размеры чипа Apple M2 Ultra.

Ранее топ-менеджер Apple признался, что новый компьютер Mac Pro не поддерживает видеокарты Nvidia и AMD из-за выбранной архитектуры.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители