Неандертальцы умели делать орудия из костей

Российские и иностранные археологи выяснили, что, судя по всему, неандертальцы умели изготавливать орудия из костей. Ранее считалось, что это мог делать только человек современной анатомии. Исследователи также обнаружили, что у родственников Homo sapiens sapiens были собственные методики обработки костяных изделий. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

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45 тысяч лет назад в Западную Европу пришли люди современной анатомии — Homo sapiens sapiens, которые заменили последние популяции своих дальних родственников — неандертальцев. В это время в культуре наших предков происходят существенные изменения: все более разнообразными становятся предметы из костей: орудия, украшения, фигурки.

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А вот на стоянках неандертальцев таких обработанных костяных предметов было найдено очень мало. Из-за этого ученые предполагали, что они не работали с таким материалом (считалось, что в этом, как и во многом другом, проявляются когнитивные отличия людей современного типа от неандертальцев). Специалисты были уверены, что родственники Homo sapiens sapiens могли только подбирать кости, используя их в качестве ретушеров — инструментов для обработки кремневых орудий.

Международная группа археологов с 2019 года проводила раскопки на неандертальской стоянке Ше-Пино во Франции. В ходе работ ученые обнаружили столько же костяных орудий, сколько и кремневых. Причем это не только ретушеры, но и инструменты со скошенными углами и многие другие обработанные артефакты. В основном неандертальцы использовали кости крупных копытных (в частности — северных оленей).

Интересны и методы, используемые неандертальцами для обработки костей. Homo sapiens sapiens делали свои орудия путем царапания и стирания, а неандертальцы предпочитали ударять по материалу другим предметом.