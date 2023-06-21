«Яндекс Маркет» внедрил YandexGPT для генерации описаний товаров

Нейросеть создаст описание товаров на маркетплейсах
На «Яндекс Маркет» внедрили генеративную нейросеть нового поколения от «Яндекса» — YandexGPT (YaLM 2.0), которая поможет продавцам создавать описание товаров. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».
Как уточнили в компании, «Яндекс Маркет» первый среди российских маркетплейсов сделал решение с использованием нейросети. Данное решение является первым массовым использованием искусственного интеллекта для бизнеса.
Отмечается, что нейросеть за несколько секунд может написать качественный продающий текст. Предполагается, что нововведение поспособствует малому и среднему бизнесу, а также позволит экономить на копирайтере и создавать качественное описание.
В «Яндексе» рассказали, что решение полностью бесплатное. Работать с нейросетью можно в личном кабинете продавца на «Маркете».
«YandexGPT пишет текст по данным из карточки товара. Чем больше в ней информации, тем подробнее и точнее нейросеть про него расскажет. Текст, придуманный ею, можно редактировать — например, добавить больше деталей или ярких эпитетов. А если хочется увидеть другой вариант описания товара, можно повторно нажать кнопку «Создать с YaGPT» — и нейросеть создаст новый текст», — говорится в сообщении.
При этом нейросеть можно использовать для любых карточек, которые продавцы создали в личном кабинете на «Маркете». Отмечается, что заполненная карточка с подробным описанием привлекает больше покупателей, потому что им легче оценить товар и определиться с покупкой. Новая технология уже доступна всем магазинам на сервисе.
YandexGPT (YaLM 2.0) – генеративная нейросеть нового поколения, запущенная 17 мая 2023 года. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в Алисе и в приложении «Шедеврум». Как уточнила в компании, нейросеть обучалась в два этапа на суперкомпьютерах «Яндекса», самых мощных в России и Восточной Европе. Сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Затем — дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Для сбора и подготовки таких примеров «Яндекс» задействовал свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров.