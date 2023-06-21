Данные более 100 тысяч пользователей ChatGPT оказались на продаже в даркнете

Данные более 100 тысяч пользователей чат-бота ChatGPT утекли в Сеть и оказались на торговых площадках в даркнете. Как сообщает Tom’s Hardware, об этом говорится в отчете международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

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Утечки зафиксированы в период с июня 2022 года по май 2023 года, однако пик пришелся именно на май — тогда в продаже появились 26 802 записи с личной информацией. Больше всего за наблюдаемый период утекло данных пользователей ChatGPT из Индии (12,6 тысяч записей), Пакистана (9,2 тысячи) и Бразилии (6,5 тысяч). Также в даркнете можно найти аккаунты из Вьетнама, Египта, США, Франции и других стран.

Большинство записей были похищены с помощью программы Raccon — она предоставляется злоумышленникам как услуга (Malware as a Service). Также данные крадут с помощью шпионских приложений для Windows и специализированного средства для кражи информации Vidar. Еще один распространенный способ — использование трояна RedLine, который ворует файлы cookie, имена пользователей и пароли, кредитные карты, хранящиеся в веб-браузерах.