Базовая модель Xiaomi Redmi Note 12R будет мощнее Pro-версии

В Сети появились подробности о грядущей новинке Xiaomi — смартфоне Redmi Note 12R.

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Что интересно, базовая модель устройства может оказаться даже мощнее и крупнее старшей версии — Note 12R Pro. В её основу ляжет ещё неанонсированный процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Чип может похвастаться улучшенными, в сравнении с предшественниками, характеристиками, включая повышенные частоты, новый графический процессор, техпроцесс 4 нм.

Смартфон также оснастят от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутреннего накопителя. А ещё девайс получит 6,79-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и камеру на 50 Мп.