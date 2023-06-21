$84.23+0.2592.07+0.28

Базовая модификация нового Xiaomi Redmi Note 12R окажется мощнее Pro-версии

В Сети появились подробности о грядущей новинке Xiaomi — смартфоне Redmi Note 12R.

Базовая модель Xiaomi Redmi Note 12R будет мощнее Pro-версии
© Ferra.ru

Что интересно, базовая модель устройства может оказаться даже мощнее и крупнее старшей версии — Note 12R Pro. В её основу ляжет ещё неанонсированный процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Чип может похвастаться улучшенными, в сравнении с предшественниками, характеристиками, включая повышенные частоты, новый графический процессор, техпроцесс 4 нм.

Смартфон также оснастят от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутреннего накопителя. А ещё девайс получит 6,79-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и камеру на 50 Мп.

Габариты новой модели составят 168,6 х 76,3 х 8,17 мм, а цены будут варьироваться от $153 до $250, в зависимости от конфигурации.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители