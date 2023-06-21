Mastercard решила уничтожать карты ради спасения планеты

Международная платежная система Mastercard запустила пилотный проект, в рамках которого решила уничтожать дебетовые и кредитные карты в шредерах. Мера связана с борьбой с загрязнением пластиком, которое ухудшает состояние окружающей среды. Об этом сообщает Reuters.

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Ради спасения планеты от загрязнения платежная система предоставит крупнейшему банку Великобритании HSBC машины, которые способны уничтожить 10 тысяч карт. Объем эквивалентен 50 килограммам пластика. Затем содержимое шредеров отправят на заводы, занимающиеся переработкой.

Пока проект запустили на ближайшие шесть месяцев. В Mastercard надеются, что к ним присоединяться банки по всему миру.

«Этот пилотный проект по переработке даст нам очень важную информацию и послужит основой для наших долгосрочных планов», — заявили в HSBC.