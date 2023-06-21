В WhatsApp на Android исправлен баг со «шпионящим» микрофоном

Отвечающие за операционную систему Android разработчики Google подтвердили наличие бага, приводящего к индикации активности микрофона, когда он не используется. Ранее из-за этой ошибки пользователи думали, что за ними следят с помощью мессенджера WhatsApp.

«Недавняя ошибка Android, затронувшая ограниченное число пользователей WhatsApp, привела к ошибочным индикаторам и уведомлениям на панели конфиденциальности Android. Теперь пользователи могут обновить свое приложение WhatsApp, чтобы решить эту проблему», — говорится в послании разработчиков Android.

Впервые о данной ошибке стало известно из сообщения пользователя Twitter, который пожаловался на шпионящий за ним WhatsApp — якобы мессенджер активировал микрофон, когда пользователь спал и им не пользовался. Вскоре к критике присоединился Илон Маск, написавший: «WhatsApp нельзя доверять».

Разработчики WhatsApp в свою очередь тогда заявили, что проблема связана с ошибкой внутри Android, и за пользователями в действительности никто не шпионил — хоть индикатор микрофона и отображал его как активный, никакая запись в это время со стороны мессенджера не велась.

Теперь, по заявлению разработчиков Android, проблема устранена. Они также призвали пользователей WhatsApp обновить приложение мессенджера.