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Samsung анонсировала свой самый дешёвый 98-дюймовый QLED-телевизор

Samsung представила 98-дюймовый телевизор 98Q80C, который будет выпущен в продажу в США уже 2 июля.

Samsung представила свой самый дешевый 98-дюймовый QLED-телевизор
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Тем, кто предзакажет новинку на официальном сайте до этой даты, будет предоставлена скидка в $500. Стоимость гигантского телевизора Samsung составляет $8000, что делает его доступным по сравнению с другими моделями такого размера, например, Samsung QN100B за $40000 и LG G2 OLED TV за $25000.

При этом среди китайских производителей есть варианты и подешевле. Например, TCL 98R754 за $5000.

Samsung 98Q80C оснащён процессором Samsung Neural Quantum Processor, который позволяет масштабировать видео до 4К, поддерживает технологии HDR, HDR10+ и Dolby Atmos.

Телевизор также предлагает доступ к различным видеосервисам, таким как Disney+, Hulu, Apple TV+, Prime Video, а также к игровым платформам Xbox Game Pass, Amazon Luna и NVIDIA GeForce Now.

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