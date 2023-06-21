Выявлена связь между сердцебиением и восприятием собеседника

Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй выявили связь между сердцебиением и восприятием собеседника во время общения. Результаты работы, опубликованные в журнале Cognition, демонстрируют, что сердечный ритм может сказываться на подверженности чужому влиянию.

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В ходе исследования авторы провели два эксперимента. В первом участникам показали фотографии незнакомых людей либо во время фазы, в которой сердце сокращается и посылает сигналы в мозг (систолическая фаза сердечного цикла), либо между сокращениями, когда сердце расслабляется и отправляет в мозг минимум информации (диастолическая фаза). Затем испытуемых просили оценить, насколько изображенные лица вызывают у них доверие.

Вторым этапом было измерение степени того, как сильно добровольцы изменяют свое мнение после полученной социальной обратной связи. Так, сначала их проинформировали о том, что многие другие онлайн-пользователи думают об этом лице, а затем испытуемые провели дискуссию с другим участником. После общения подопытных попросили еще раз указать, насколько заслуживающим доверия, по их мнению, является лицо.

В обоих экспериментах добровольцы сильнее меняли свое мнение, когда видели лица во время сердечных сокращений (систолическая фаза), чем когда лица были показаны между ударами сердца.