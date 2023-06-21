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Россиянам дали советы по использованию смартфона в жару

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, каким образом следует использовать смартфон в жаркую погоду. Ее слова приводит РИА Новости.

Россиянам дали советы по использованию смартфона в жару
© РИА Новости

Голицына дала советы по использованию смартфона в жару и призвала носить гаджет без чехла, а также не открывать тяжелые приложения, включая онлайн-игры и видеоредакторы. Не стоит и охлаждать телефон искусственно, поскольку перепады температуры негативно влияют на функциональность устройства. Избежать перегрева возможно, если включить режим энергосбережения.

«Если уровень заряда на вашем смартфоне стремится к нулю, стоит дождаться, пока он остынет. Можно просто выключить устройство на 15-20 минут или положить его в тень. Важно убедиться, что солнечные лучи не будут попадать на ваш смартфон при зарядке», — заключила эксперт.

Ранее россиянам назвали признаки вирусов и прослушки на смартфоне. Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян уточнил, что к ним относятся посторонние звуки при разговоре.

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