Инсайдер: новый мобильный чип Qualcomm будет мощнее Apple M2

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию смартфона Nubia Red Magic 8S Pro, на экране которого показан результат прохождения бенчмарка AnTuTu. Смартфон набрал больше баллов, чем флагманский планшет iPad Pro с чипом Apple M2.

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Так, новинка смогла набрать в бенчмарке более 1,7 млн баллов, в то время как планшет компании Apple — 1,4 млн. Такой прирост производительности стал возможен благодаря чипу Snapdragon 8+ Gen 2, на котором основан Red Magic 8S Pro. Смартфон также получит систему активного охлаждения в виде кулера и незаметную подэкранную фронтальную камеру.

По всей видимости, новый разогнанный чипсет от Qualcomm окажется переименованным чипом Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, который установлен во флагманских смартфонах Samsung. Частота его основного ядра составляет 3,36 ГГц, в то время как базовый 8 Gen 2 обладает частотой 3,2 ГГц.

Дата презентации смартфона и его стоимость пока не раскрываются.