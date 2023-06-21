Гималаям предрекли потерю 80 процентов ледников в XXI веке

Гималайские горы Гиндукуш могут потерять до 80 процентов ледников уж в текущем столетии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Международный центр комплексного развития горных районов в Катманду.

Исследовательская организация выяснила, что с 2010 года ледники в Гималаях таяли на 65 процентов быстрее, чем в предыдущем десятилетии. Уменьшение льда связано с климатическими изменениями, их сокращение приведет к уменьшению пресной воды для людей, живущих ниже по течению.

По словам ученых, две сотни ледниковых озер в горах опасны, а к концу столетия в регионе может наблюдаться значительный рост числа наводнений из-за прорыва этих водоемов, а также схода лавин. Угроза может затронуть около 2 млрд человек, проживающих вдоль 12 рек, берущих начало в горах. В Центре назвали изменения объема ледников, снега и вечной мерзлоты в Гиндукуш необратимы в большинстве случаев.