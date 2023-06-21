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Гималаям предрекли потерю 80 процентов ледников в XXI веке

Гималайские горы Гиндукуш могут потерять до 80 процентов ледников уж в текущем столетии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Международный центр комплексного развития горных районов в Катманду.

Гималаям предрекли потерю 80 процентов ледников в XXI веке
© РИА Новости

Исследовательская организация выяснила, что с 2010 года ледники в Гималаях таяли на 65 процентов быстрее, чем в предыдущем десятилетии. Уменьшение льда связано с климатическими изменениями, их сокращение приведет к уменьшению пресной воды для людей, живущих ниже по течению.

По словам ученых, две сотни ледниковых озер в горах опасны, а к концу столетия в регионе может наблюдаться значительный рост числа наводнений из-за прорыва этих водоемов, а также схода лавин. Угроза может затронуть около 2 млрд человек, проживающих вдоль 12 рек, берущих начало в горах. В Центре назвали изменения объема ледников, снега и вечной мерзлоты в Гиндукуш необратимы в большинстве случаев.

Как следует из доклада организации, чтобы сдержать таяние льдов, очень важно ограничить потепление 1,5 градусами Цельсия, которые были приняты в качестве основы Парижского климатического соглашения от 2015 года.

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