На поверхности Юпитера заметили «призрачную» молнию

Космический аппарат NASA запечатлел вспышку молнии внутри вихря на Юпитере. «Призрачный» зеленый отсвет заметили неподалеку от северного полюса газовой планеты.

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Наблюдения за Юпитером помогают ученым лучше понять, чем он отличается от Земли. На обеих планетах сверкают молнии, но механизм их возникновения разный. На Земле они образуются в водяных облаках и чаще наблюдаются возле экватора. На Юпитере молнии возникают из облаков, сочетающих воду и аммиак, и более типичны для полюсов.

Космическому аппарату Juno («Юнона») удалось сфотографировать молнию во время 31-го облета вокруг газового гиганта 30 декабря 2020 года. В тот момент зонд находится на высоте 32 тысяч километров над вершинами облаков. Снимок был сделан с помощью камеры JunoCam.

Орбита Juno постепенно смещается ближе к планете. В ближайшие месяцы аппарат пролетит над темной стороной Юпитера, что даст более благоприятные возможности для наблюдений за молниями.

На данный момент аппарат совершил более 50 облетов вокруг Юпитера. Также он приблизился к спутникам планеты: Европе, Ганимеду и Ио. В декабре 2023 и феврале 2023 годов Juno пролетит на высоте 1500 км над поверхностью Ио, сообщает CNN.