$84.23+0.2592.07+0.28

«Призрачную» молнию заметили на поверхности Юпитера

Космический аппарат NASA запечатлел вспышку молнии внутри вихря на Юпитере. «Призрачный» зеленый отсвет заметили неподалеку от северного полюса газовой планеты.

На поверхности Юпитера заметили «призрачную» молнию
© NASA

Наблюдения за Юпитером помогают ученым лучше понять, чем он отличается от Земли. На обеих планетах сверкают молнии, но механизм их возникновения разный. На Земле они образуются в водяных облаках и чаще наблюдаются возле экватора. На Юпитере молнии возникают из облаков, сочетающих воду и аммиак, и более типичны для полюсов.

Космическому аппарату Juno («Юнона») удалось сфотографировать молнию во время 31-го облета вокруг газового гиганта 30 декабря 2020 года. В тот момент зонд находится на высоте 32 тысяч километров над вершинами облаков. Снимок был сделан с помощью камеры JunoCam.

Орбита Juno постепенно смещается ближе к планете. В ближайшие месяцы аппарат пролетит над темной стороной Юпитера, что даст более благоприятные возможности для наблюдений за молниями.

На данный момент аппарат совершил более 50 облетов вокруг Юпитера. Также он приблизился к спутникам планеты: Европе, Ганимеду и Ио. В декабре 2023 и феврале 2023 годов Juno пролетит на высоте 1500 км над поверхностью Ио, сообщает CNN.

Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство отправило миссию для изучения ледяных спутников Юпитера. Полет к газовому гиганту займет около восьми лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители