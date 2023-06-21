На поверхности Юпитера заметили «призрачную» молнию

«Призрачную» молнию заметили на поверхности Юпитера
Космический аппарат NASA запечатлел вспышку молнии внутри вихря на Юпитере. «Призрачный» зеленый отсвет заметили неподалеку от северного полюса газовой планеты.
Наблюдения за Юпитером помогают ученым лучше понять, чем он отличается от Земли. На обеих планетах сверкают молнии, но механизм их возникновения разный. На Земле они образуются в водяных облаках и чаще наблюдаются возле экватора. На Юпитере молнии возникают из облаков, сочетающих воду и аммиак, и более типичны для полюсов.
Космическому аппарату Juno («Юнона») удалось сфотографировать молнию во время 31-го облета вокруг газового гиганта 30 декабря 2020 года. В тот момент зонд находится на высоте 32 тысяч километров над вершинами облаков. Снимок был сделан с помощью камеры JunoCam.
Орбита Juno постепенно смещается ближе к планете. В ближайшие месяцы аппарат пролетит над темной стороной Юпитера, что даст более благоприятные возможности для наблюдений за молниями.
На данный момент аппарат совершил более 50 облетов вокруг Юпитера. Также он приблизился к спутникам планеты: Европе, Ганимеду и Ио. В декабре 2023 и феврале 2023 годов Juno пролетит на высоте 1500 км над поверхностью Ио, сообщает CNN.
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство отправило миссию для изучения ледяных спутников Юпитера. Полет к газовому гиганту займет около восьми лет.