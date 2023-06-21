На поверхности Юпитера заметили «призрачную» молнию

Зонд Nasa «Юнона», пролетая рядом с северным полюсом Юпитера, снял молнию. Опубликованная NASA фотография — первое доказательство, что на Юпитере тоже происходят мощные искровые разряды атмосферного электричества. На Земле такие разряды нередки в ходе экватора, на Юпитере в основном на полюсах.