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NASA сфотографировало молнию на Юпитере

На поверхности Юпитера заметили «призрачную» молнию
© NASA

Зонд Nasa «Юнона», пролетая рядом с северным полюсом Юпитера, снял молнию. Опубликованная NASA фотография — первое доказательство, что на Юпитере тоже происходят мощные искровые разряды атмосферного электричества. На Земле такие разряды нередки в ходе экватора, на Юпитере в основном на полюсах.

Зонд будет периодически пролетать над ночной стороной Юпитера и, возможно, появятся новые фото юпитерианских молний.

Данный снимок был сделан ещё 30 декабря 2020 года, но только в 2022 специалисты обработали фото.

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