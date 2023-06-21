В эмбрионе человека обнаружены клетки с «программой» самоуничтожения

Врачи обнаружили новый тип клеток в эмбрионах, которые самоуничтожаются в течение нескольких первых дней развития. Об этом сообщает британский Университет Бата.

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Лоуренс Херст и его коллеги проанализировали ранее опубликованные данные об активности генов клеток 5-дневных эмбрионов и обнаружили, что около четверти клеток не соответствовали профилю ни одного из известных типов клеток (предэмбрионального, предплацентарного и др.).

При дальнейшем исследовании они обнаружили, что эти клетки содержат так называемые молодые мобильные элементы, или транспозоны. Это элементы ДНК, которые могут перемещаться по геному, часто вызывая в процессе повреждения. Микроскопическое исследование эмбрионов подтвердило существование клеток с белками, полученными от транспозонов.

Однако более длительное наблюдение показало, что их потомки имеют повреждения ДНК и подвергаются процессу запрограммированной гибели клеток. По мнению авторов, выявленный процесс является проявлением защиты ДНК.

«Хотя мы (организм людей) пытаемся подавить эти транспозоны любыми возможными способами, на очень раннем этапе развития они активны в некоторых клетках, вероятно, потому, что мы не можем достаточно быстро установить генетическую защиту», — говорят авторы.