В ОАЭ сообщили о планах запустить спутник с космодрома Восточный
Космический центр имени Мухаммеда Бен Рашида Объединенных Арабских Эмиратов 27 июня запустит в космос спутник с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2». Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая 20 июня, передает ТАСС.
ОАЭ запустят в космос спутник PHI-Demo с аппаратом для обеспечения связи IoT (интернет вещей). Он позволит хранить и пересылать данные, собранные с подключенных к интернету устройств, расположенных в удаленных районах, а также применяемых в различных отраслях экономики и автономных транспортных средствах, с использованием пятого поколения мобильной связи 5G.
Согласно распоряжению правительства России от 2 июня 2023 года, аппарат PHI-Demo будет попутной нагрузкой во время запуска спутника гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» 2-3, доставленный на Восточный еще 6 мая. «Метеор-М» 2-3 оснащен радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и гелиофизическими приборами. Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.
Как писала «Парламентская газета», в декабре Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и ОАЭ о совместном исследовании и использовании космического пространства. Сам документ был подписан в Дубае 26 октября 2021 года. Речь идет о взаимодействии в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создании космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследованиях в космическом пространстве.