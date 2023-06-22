Apple выпустила новую версию iOS

Компания Apple начала рассылать пользователям iPhone новую прошивку iOS 16.5.1 с рядом исправленных проблем. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В целом iOS 16.5.1 является минорным обновлением. Оно вышло спустя четыре месяца после релиза iOS 16.5. Новая версия ОС содержит ряд исправлений безопасности и рекомендуется к установке на все iPhone.

Из функциональных изменений редакция MacRumors выделила исправления бага, из-за которого iPhone и iPad не заряжались от аксессуара Lightning to USB 3 Camera Adapter. Ошибка распространялась на все устройства с установленными iOS 16.5 и iPadOS 16.5.

Для установки iOS 16.5.1 нужно открыть настройки, далее перейти в меню «Основные» и выбрать пункт «Обновление ПО». MacRumors предупреждает, что, хотя файл обновление имеет небольшой размер, его загрузка может занять времени больше обычного из-за высокой нагрузки на сервера Apple.