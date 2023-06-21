В США создали лёгкий, но мощный авиационный электродвигатель

Инженеры Массачусетского технологического института представили мощный электродвигатель MIT мощностью 1 МВт. При этом вес двигателя — 58 кг, что позволяет самолётам взлетать.

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Раньше такие двигатели не удавались. NASA требует от производителей, чтобы мощность авиационных электродвигателей среднемагистральных самолётов и большой грузоподъёмности была не меньше 13 кВт/кг, двигатель MIT предполагает удельную мощность 17 кВт/кг. Но пока собранного агрегата не существует: разработчики испытали только отдельные компоненты.