$84.25+0.0192.00-0.07

В США создали лёгкий, но мощный авиационный электродвигатель

Инженеры Массачусетского технологического института представили мощный электродвигатель MIT мощностью 1 МВт. При этом вес двигателя — 58 кг, что позволяет самолётам взлетать.

В США создали лёгкий, но мощный авиационный электродвигатель
© ferra.ru

Раньше такие двигатели не удавались. NASA требует от производителей, чтобы мощность авиационных электродвигателей среднемагистральных самолётов и большой грузоподъёмности была не меньше 13 кВт/кг, двигатель MIT предполагает удельную мощность 17 кВт/кг. Но пока собранного агрегата не существует: разработчики испытали только отдельные компоненты.

Конструктивно новый двигатель будет отличаться от аналогов. Ротор электродвигателя находится вне статора — окружает его. Основой ротора служит титановый барабан с постоянными магнитами, закреплёнными на внутренних стенках. Статор — цилиндр из стали с шипованной поверхностью. Статор размещён внутри ротора, обмотка при этом уложена на шипах.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители