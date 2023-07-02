Самое круглое озеро на свете:где находится и как называется

На Земле можно найти озера самых разных форм, но почти идеальное с точки зрения геометрии только одно — озеро Кингсли в штате Флорида, также известное как «Серебряный доллар».

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Необычное прозвище озеро получило из-за своей круглой формы: если смотреть на него с самолета, то оно точь-в-точь похоже на монету. Однако наблюдатели на берегу не смогут оценить приятную геометрию достопримечательности: ширина Кингсли составляет примерно пять километров при глубине до 30 метров. Оно также является самым высотным озером Флориды.