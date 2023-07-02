Самое круглое озеро на свете:где находится и как называется

Самое круглое озеро на свете: «Серебряный доллар» Флориды
На Земле можно найти озера самых разных форм, но почти идеальное с точки зрения геометрии только одно — озеро Кингсли в штате Флорида, также известное как «Серебряный доллар».
Необычное прозвище озеро получило из-за своей круглой формы: если смотреть на него с самолета, то оно точь-в-точь похоже на монету. Однако наблюдатели на берегу не смогут оценить приятную геометрию достопримечательности: ширина Кингсли составляет примерно пять километров при глубине до 30 метров. Оно также является самым высотным озером Флориды.
Специалисты пока не могут наверняка сказать, как именно образовалось озеро. Многие из них появляются в жерлах потухших вулканов и метеоритных кратерах, однако самая популярная версия происхождения Кингсли — это отложение воды в глубокой карстовой воронке. Похожие озера встречаются и в России, но, увы, они не могут похвастать такой же красивой формой.