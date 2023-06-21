Найденную спустя 300 лет картину Рубенса продадут на аукционе

Картину Рубенса «За Святым Себастьяном ухаживают два ангела» выставили на аукцион Sotheby's. Цена лота составила более $7,6 млн.

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Картину считали утерянной более 300 лет. Первое упоминание о ней датируется 1655 годом. В течение нескольких поколений полотно фламандского художника хранилось в генуэзской семье Спиниола, но после 1731 года его следы затерялись.

Около 60 лет назад картина объявилась в штате Миссури. Интересно, что сначала ее приняли за работу другого художника – французского живописца Лорана де ля Хайра (1606-1656). Но затем эксперты высказали предположение, что она принадлежит именно перу Питера Пауля Рубенса. В Sotheby's доказали авторство Рубенса, проведя архивные исследования и рентгеновский анализ, сообщает The Times.