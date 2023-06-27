Как найти музыку из видео: простые способы узнать песню или мелодию из видео

Наверное, каждый бывал в ситуации, когда случайно услышанный музыкальный трек очень нравится, но непонятно, как его найти. Портал lifehacker.ru рассказал о том, как отыскать музыку из видео на YouTube.

© Pxhere

Поищите текст песни в Интернете

Самый простой способ — это вбить в любой поисковик несколько слов из песни, которую вы хотите найти. Для точности ответов можно добавить к формулировке запроса слова «песня» или «текст песни». Этот совет применим и к трекам на английском языке.

Найдите официальный саундтрек

Если вы наткнулись на какую-то композицию из фильма, то самый эффективный способ найти музыку — это поискать официальный саундтрек ленты. Как правило, они часто выкладываются на том же YouTube: вы можете найти целый плейлист по запросу, например, John Wick OST.

Посмотрите описание ролика и комментарии

Многие контент-мейкеры и видеоблогеры используют лицензированную музыку: в описании роликов они часто указывают источники аудио, будь то сайты роялти-фри музыки или конкретные треки. Если вы не найдете ответ там, то не поленитесь почитать комментарии — скорее всего кто-то из пользователей, посмотревших ролик, тоже задал вопрос насчет музыки.

Сторонние сервисы и приложения