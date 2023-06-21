Nokia выпустит новый бюджетный смартфон G310 за $270

Nokia готовится к выпуску двух новых смартфонов — Nokia G42 5G и Nokia G310 5G. Об этом мы писали пару дней назад.

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Но теперь в Сети появились свежие подробности об одной из моделей — Nokia G42 5G. Новинка была замечена у датского ритейлера. И, судя по всему, будет доступна для покупки в Европе. При этом G310 5G окажется тем же устройством, но предназначенным для США.

По данным ритейлера, Nokia G42 5G получит поддержку QuickFix для лёгкого ремонта, а также цену в 270 евро в Дании. По словам экспертов, в США эта сумма превратится в $270.