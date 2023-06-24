Мобильная связь за границей: выгодные варианты, роуминг, ограничения

Вопрос мобильной связи за рубежом не так прост, как можно подумать. Многие туристы просто пользуются роумингом своих российских операторов, но так ли это выгодно на самом деле? Блог howtrip.ru рассмотрел все варианты заграничной связи.

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Туристические SIM-карты

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Туристические SIM-карты обладают всеми функциями обычных, однако они по умолчанию подключены к особым тарифам, которые выгодны для заграничных поездок. Кроме того, их не придется долго перенастраивать: они автоматически подключаются к иностранным мобильным сетям. Как правило, туристические симки предлагают резонные цены на звонки в Россию и доступный Интернет, но вам заранее придется пополнить их на фиксированную сумму. Еще стоит помнить о том, что в некоторых странах они далеко не так выгодны, как в других — информацию об этом лучше проверять прямо перед поездкой.

На территории РФ подобных операторов не много. Самыми популярными считаются Drimsim и Goodline. Первый вариант отличается расценками, сравнимыми с местными иностранными операторами, стабильной скоростью интернета и удобным мобильным приложением, где можно отслеживать всю необходимую статистику и быстро пополнять баланс. Goodline же предлагает бесплатные входящие звонки в 140 странах и бесплатные звонки российским пользователям Viber без подключения к интернету, пусть и не везде.

Роуминг российских операторов

Само собой, российские операторы мобильной связи также имеют тарифы для зарубежного пользования. Некоторые из них нужно подключать самостоятельно, тогда как другие активируются автоматически, когда вы попадете на территорию другой страны.

МТС . «Забугорище» и «БИТ за границей» — от 450 рублей в день.

. «Забугорище» и «БИТ за границей» — от 450 рублей в день. Билайн . Стандартный роуминг (от 450 рублей в день). Тариф «Все за 1800» за границей предлагает 100 мегабайт интернет-трафика в день без возможности звонить и отправлять SMS-сообщения.

. Стандартный роуминг (от 450 рублей в день). Тариф «Все за 1800» за границей предлагает 100 мегабайт интернет-трафика в день без возможности звонить и отправлять SMS-сообщения. Мегафон . 60 минут звонков и 1 гигабайт интернет-трафика за 329 рублей в день. Предложение ограничено 100 странами. Для Европы и Турции действует пакет трафика на 1 или 3 гигабайта за 999 и 1 999 рублей соответственно.

. 60 минут звонков и 1 гигабайт интернет-трафика за 329 рублей в день. Предложение ограничено 100 странами. Для Европы и Турции действует пакет трафика на 1 или 3 гигабайта за 999 и 1 999 рублей соответственно. Tele2 . «Разговоры без границ» (5 рублей в сутки), «Безлимитный интернет за границей» (350 рублей в день за 200 Мб трафика).

. «Разговоры без границ» (5 рублей в сутки), «Безлимитный интернет за границей» (350 рублей в день за 200 Мб трафика). Тинькофф Мобайл. Для Европы и Турции 30 минут входящих звонков за 59 рублей; 150 Мб трафика за 89 рублей. Безлимитный тариф на трафик для мессенджеров.

Что выгоднее: местная или туристическая симка

В конечном счете, выгода зависит от того, как долго вы собираетесь пребывать за границей. Для короткой (одна-две недели) поездки более выгодным вариантом станет туристическая карта; она также оптимальна, если вы собираетесь посетить несколько стран в рамках одного тура. Для длительных (месяц и более) поездок желательно обзавестись картой местного оператора, хотя этот вариант не везде можно назвать дешевым.

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