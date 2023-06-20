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Вулканическая кальдера Кампи-Флегреи в Италии угрожает извержением

Супервулкан в Европе приближается к извержению. Об этом сообщает Metro.co.uk со ссылкой на Национальный научно-исследовательский институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Вулканическая кальдера Кампи-Флегреи в Италии угрожает извержением
© Unsplash

Последствия возможного извержения могут быть катастрофическими.

Специалисты предупреждают об истончении покрова вулканической кальдеры Кампи-Флегреи вблизи Неаполя. По мнению ученых, это признак того, что кальдера более склонна к извержению.

Вулкан представляет собой впадину диаметром 12-14 км. В этой местности проживает около 360 тысяч человек.

Вулкан Кампи-Флегреи, также известный как Флегрейское поле, последний раз извергался в 1538 году. Процесс длился восемь дней. Тогда на поверхность вышло столько вулканической массы, что даже образовалась гора, которую назвали Монте-Нуово.

В начале июня на Филиппинах провели эвакуацию людей из-за проснувшегося вулкана Майон в провинции Албай в регионе Бикол. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявила, что с 5 по 8 июня произошло уже два вулканических землетрясения. В настоящее время за вулканом, из которого выходит горячий газ, пристально наблюдают. Из-за пепла и дыма, извергаемых вулканом, власти провинции ограничили полеты в окрестностях вулкана.

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