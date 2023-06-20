OceanGate и экскурсии к «Титанику»: что за батискаф утонул в Северной Атлантике

19-20 июня мировые СМИ начали сообщать о катастрофе на море. Батискаф компании OceanGate Expeditions, на борту которого находился британский бизнесмен Хэмиш Хардин, пропал во время погружения к затонувшим обломкам «Титаника». Рассказываем об OceanGate, туристических экскурсиях к могиле самого известного корабля в истории и пропавшем батискафе.

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Фирма OceanGate Expeditions была создана еще в 2009 году, однако экспедиции к «Титанику» она начала проводить значительно позже. Подводный аппарат компании впервые смог добраться до обломков корабля в 2021-м, после чего повторил это достижение в 2022 году. Согласно архивной копии официального сайта OceanGate, в 2023-м фирма планировала провести 18 экспедиций.

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Погружение к обломкам «Титаника» совершается на фирменном батискафе Titan. По спецификациям производителя, плавательное средство способно погружаться на глубину до 4 000 метров. По словам CEO OceanGate Стоктона Раша, метод управления батискафом «похож на обычный лифт» — изнутри Titan контролируется нажатием всего одной кнопки.

Экскурсия к обломкам «Титаника», затонувшего примерно в 600 километрах от Ньюфаундленда, занимает около 10 дней, причем 8 из них проходят в море. При каждом погружении на борту Titan находятся пять человек: пилот батискафа, «специалист по контенту» и три пассажира — стоимость одного посадочного места составляет $250 000 без учета транспорта и проживания.

По информации CBS, в 2022 году репортер издания принял участие в одной из экскурсий. Но перед погружением он должен был подписать документ, в котором говорилось, что Titan — «экспериментальный аппарат, не получивший одобрение каких-либо регуляторных органов». Однако позднее Раш возразил, что герметичная капсула, поддерживающая давление под водой, разработана при поддержке Boeing и NASA.