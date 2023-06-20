$83.99+0.3491.80+0.16

Илон Маск заблокировал в Twitter популярный криптовалютный чат-бот и обвинил разработчиков в мошенничестве

Илон Маск обвинил в мошенничестве разработчиков популярного в Twitter чат-бота Explain This Bob, связанного с «мем-токеном» Bob Token (криптовалюта BOB). Как только Маск заявил о мошенничестве, не только бот, но и аккаунт криптовалютного проекта тут же был заблокирован. На бота было подписано 400 тысяч пользователей Twitter.

Маск заблокировал в Twitter популярный криптовалютный чат-бот
© globallookpress.com

До этого Маск даже писал в своём аккаунте «I love Bob» (я люблю Боба) на фоне растущей популярности бота Explain This Bob. Этот бот использовал API ChatGPT-4 для генерации объяснений любых постов, в которых проект тегами отмечали пользователи.

Bob.eco

После того, как Маск заблокировал аккаунт проекта, стоимость BOB рухнула на 30%, а пользователи начали обвинять владельца соцсети в разных «грехах», включая недобросовестную конкуренцию в отношении других игроков криптовалютного рынка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители