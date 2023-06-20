Маск заблокировал в Twitter популярный криптовалютный чат-бот

Илон Маск обвинил в мошенничестве разработчиков популярного в Twitter чат-бота Explain This Bob, связанного с «мем-токеном» Bob Token (криптовалюта BOB). Как только Маск заявил о мошенничестве, не только бот, но и аккаунт криптовалютного проекта тут же был заблокирован. На бота было подписано 400 тысяч пользователей Twitter.

До этого Маск даже писал в своём аккаунте «I love Bob» (я люблю Боба) на фоне растущей популярности бота Explain This Bob. Этот бот использовал API ChatGPT-4 для генерации объяснений любых постов, в которых проект тегами отмечали пользователи.

Bob.eco