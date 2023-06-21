В Британии нашли 1900-летнюю военную награду римской армии

В Великобритании археологи-волонтеры, помогающие проводить изыскания на территории музея под открытым небом Виндоланда, обнаружили 1900-летнюю военную награду римской армии.

© The Vindolanda Trust

Об открытии сообщает Arkeonews. Волонтеры раскопали так называемую фалеру - военную награду, которой удостаивались особо отличившиеся солдаты римской армии, служившие в Виндоланде. Это был мощный вспомогательный форт, расположенный на севере современной Англии.

Найденная награда изготовлена из серебра. Она хорошо сохранилась, несмотря на почтенный возраст - археологи считают, что награда была изготовлена около 1900 лет назад. Она украшена изображением головы Медузы, мифического чудовища, которое изображалось в греческой и римской мифологии в образе женщины со змеями вместо волос. Один взгляд в глаза Медузы превращал человека в камень.

В данном случае на медали изображена одна из трех чудовищных Горгон, которых обычно описывали как крылатых женщин. Подобные символы были характерны для римской армии, причем изображениями Медузы украшались также щиты. Считалось, что она способна защитить воина от врага благодаря своей способности обращать человека в камень. Кроме того, такие награды римские солдаты носили на своих нагрудниках во время парадов.

Медаль была найдена на полу казармы, относящейся к периоду, когда строилась знаменитая стена Адриана - это была пограничная линия, которая разграничивала владения Римской империи в Британии и земли коренных племен. Форт Виндоланда располагался примерно в полутора километрах к югу от стены Адриана. Это один из самых важных и хорошо сохранившихся римских археологических памятников в Европе.