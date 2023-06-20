Недорогой Google Pixel 7a получил урезанную версию процессора Tensor G2

Анонсированный в начале мая Google Pixel 7a хоть и оснащён процессором Tensor G2, как у флагманских Pixel 7 и 7 Pro, но всё же имеет некоторые отличия от них.

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Известный инсайдер Камила Войцеховска обнаружила, что Tensor G2, используемый в среднебюджетной модели от Google, представляет собой упрощённую вариацию чипа G2.

Главное отличие заключается в технологии упаковки SoC Pixel 7a. Google выбрала технологию IPoP (integrated panel on package), которая использовалась Samsung в модели Galaxy S9 2018 года, в то время как для Tensor G2 в Pixel 7 использовалась более передовая технология FOPLP-PoP (fan-out panel level packaging).

Использование технологии IPoP делает чипы более объёмными и толстыми по сравнению с чипами FOPLP. Также они имеют большую склонность к нагреву.