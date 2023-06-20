Для россиян создали отечественный мобильный браузер

В скором времени в России внедрят новый браузер «Луна». Его запуск ожидается до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Инновационная разработка».

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В фирме подчеркивают, что «Луна» является новым продуктом, который разработан как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности.

Проект находится на стадии открытого тестирования. Функционал пока ограничен, отмечают в компании.

Также сообщается, что на первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android.

В новый браузер встроят российские сертификаты Минцифры. Приложение будет пропускать только проверенные сайты. В нем можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, указывают в компании.