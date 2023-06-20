Для россиян создали отечественный мобильный браузер

Анонсировано скорое появление в России нового браузера «Луна»
В скором времени в России внедрят новый браузер «Луна». Его запуск ожидается до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Инновационная разработка».
В фирме подчеркивают, что «Луна» является новым продуктом, который разработан как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности.
Проект находится на стадии открытого тестирования. Функционал пока ограничен, отмечают в компании.
Также сообщается, что на первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android.
В новый браузер встроят российские сертификаты Минцифры. Приложение будет пропускать только проверенные сайты. В нем можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, указывают в компании.
Ранее портал 9to5Mac назвал самые популярные в мире браузеры. Первое место, как и раньше, занимает Google Chrome, имеющий массивную долю рынка в размере 66,13%. В прошлом году вторым по популярности браузером был Microsoft Edge, который обгонял Safari от Apple, а в этом году его доля рынка упала. Таким образом, на долю Safari пришлось 11,87% рынка, а на долю Edge — лишь 11%.