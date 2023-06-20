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В Huawei предсказали 10-кратный прирост мощности компьютеров в ближайшие годы

Председатель правления Huawei поделился своим взглядом на будущее компьютерной индустрии и влияние искусственного интеллекта на неё.

В Huawei предсказали 10-кратный прирост мощности компьютеров
© Ferra.ru

Он отметил, что появление генеративных нейросетей, вроде ChatGPT, открывает новую эру для человечества. Топ-менеджер спрогнозировал, что в ближайшие годы сценарии использования компьютеров сильно изменятся для обычных людей и предприятий.

Представитель Huawei утверждает, что к концу текущего десятилетия вычислительная мощность компьютеров вырастет более чем в 10 раз, а мощность ИИ увеличится и того больше — в 500 раз.

Вместе с развитием искусственного интеллекта будут совершенствоваться и сопутствующие технологии. Например, уже к 2030 году ожидается сокращение задержки в стандартах связи до 1 мс во многих приложениях.

Скорость интернет-соединения же вырастет с нынешних 100 Мбит/сек до 10 Гбит/сек.

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