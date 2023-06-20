Из-за таяния ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях под угрозой находится существование 2 млрд человек, живущих на территориях, где проходят идущие с этих гор реки. Как сообщает Bloomberg, к такому выводу пришли эксперты Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD).

Гиндукуш расположен на территории Афганистана и Пакистана. Ряд вершин этой горной системы превышают высоту в 7 тысяч метров. ICIMOD утверждает, что с 2011 по 2022 год ледники в этом районе таяли на 65% активнее, чем в прошлое десятилетие.

Ученые утверждают, что ускорение процесса связано с выбросами в процессе жизнедеятельности человека. Если их не сократить, то к концу столетия 80% льдов в районе растает, что сократит запасы пресной воды в 12 реках 16 стран.