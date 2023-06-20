В пустыне Наска найдено изображение возможной фигуры пришельца

Ученые японского Университета Ямагата привлекли искусственный интеллект (ИИ) к расшифровке всемирно известных геоглифов на пустынном плато Наска, которая располагается в южной части Перу, передает «АиФ» со ссылкой на издание Express.

© FBM.ru

ИИ, изучив рисунки, указал на изображение причудливой «инопланетной» фигуры, которую ранее не видели.

По словам ученых, геоглифы на плато Наска сделаны в период примерно с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Эксперты удивлены точностью линий. Рассмотреть рисунок полноценно можно только с высоты птичьего полета.

Эти рисунки наносили при помощи неглубоких (до 40 см глубиной) траншей, из которых убирался поверхностный грунт. Как следствие, на поверхности земли появлялась более светлая полоса. Ученые отметили, что ширина таких траншей-полос доходит до 1,35 метра.

Изображения впервые были замечены в 1939 году с самолета. Раньше их анализировали вручную по результатам аэрофотосъемки.

В Наске было выявлено примерно 800 изображений, большинство из которых представляют собой геометрические фигуры (спирали, треугольники, трапеции). Плюс, ряд рисунков, которые изображали птиц, пауков, обезьян.